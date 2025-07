Torino violenza sessuale? 11 mesi dopo il prof torna in cattedra | FdI insorge

Una vicenda che ha sollevato vibranti polemiche nel mondo accademico e politico, quella del professore di Torino tornato in cattedra dopo aver patteggiato una condanna per violenza sessuale. La denuncia di Susanna Donatella Campione, senatrice e relatrice sul ddl femminicidio, riaccende il dibattito sulla giustizia e sui limiti del reinserimento. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione? Scopriamolo insieme.

Un caso controverso, quello che vede un professore tornare in cattedra dopo aver patteggiato una condanna per violenza sessuale. A denunciare l'accaduto √®¬† Susanna Donatella¬†Campione. La¬†senatrice della Commissione Giustizia e relatrice in Senato sul ddl femminicidio ripercorre la vicenda: "Un docente universitario di Torino che, appena cinque mesi fa, ha patteggiato una condanna a un anno a 11 mesi per violenza sessuale e molestie nei confronti delle sue allieve √® gi√† tornato in cattedra, in un ateneo privato di un'altra citt√† italiana". "Al di l√† delle norme che hanno consentito al professore in questione di tornare a insegnare - premette l'esponente di Fratelli d'Italia -, stavolta in un'universit√† di Bari, la notizia appare sconcertante". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Torino, violenza sessuale? 11 mesi dopo il prof torna in cattedra: FdI insorge

