Ventimiglia bimbo scomparso dal campeggio | a Latte anche il prefetto e il questore di Imperia I sub scandagliano una piscina

Una giornata di angoscia e speranza a Ventimiglia: il destino del piccolo Alain, scomparso dal campeggio, ha mobilitato tutte le forze dell’ordine, con il prefetto e il questore di Imperia in prima linea. Dopo due sopralluoghi accurati e un testimone che ha fornito preziosi dettagli, i vigili del fuoco stanno scandagliando con determinazione le acque torbide di una piscina nel complesso residenziale, nella speranza di trovare una risposta che ridoni speranza a tutta la comunità.

Dopo due sopralluoghi fuori e dentro la casa del testimone che, venerdì sera, ha detto di aver visto e accompagnato sulla strada il piccolo Alain, i vigili del fuoco chiamati a ispezionare le acque torbide di una piscina che si trova nello stesso complesso residenziale.

Ventimiglia, bimbo scomparso a Latte: in caserma il testimone che lo ha visto venerdì sera e perquisita la sua abitazione. Le ricerche si allargano alla piscina di un’altra casa - Una misteriosa scomparsa scuote Ventimiglia: il piccolo Alain, visto l’ultima volta venerdì sera vicino alla caserma, è ora al centro di intense indagini.

