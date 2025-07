Wesley Juve il brasiliano è sempre più vicino all’arrivo in Serie A! Quella mossa dal Brasile non lascia dubbi | ecco cosa sta accadendo

Il mercato estivo è in fermento e Wesley Juve, il talento brasiliano, si avvicina sempre più alla Serie A, con la Juventus pronta a ufficializzare il suo arrivo. Le mosse dal Brasile non lasciano dubbi: un nuovo capitolo sta per aprirsi nel calcio italiano. Mentre la Roma si prepara a un'estate di cambiamenti con Gasperini in panchina, il futuro di Wesley potrebbe rivoluzionare il nostro campionato. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Wesley Juve, il brasiliano è sempre più vicino all'arrivo in Serie A: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Un nuovo capitolo si sta aprendo in casa Roma, con il tecnico Gian Piero Gasperini che si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina giallorossa. Domani, il centro sportivo Fulvio Bernardini accoglierà la squadra per il raduno precampionato, che segnerà l'inizio di una nuova stagione per il club. Gasperini, che ha avuto tempo per studiare la rosa, è consapevole che nei primi giorni di ritiro non potrà contare su nuovi innesti, ma si aspetta almeno un paio di arrivi nei primi giorni di lavoro per dare avvio alla preparazione atletica e tattica.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

La Juventus su André, centrocampista brasiliano del Wolves Resiste il nome di Sancho: può arrivare a prescindere da Conceição qualora uscissero 2 esterni. I bianconeri arrivano a 10 milioni + 5 di bonus [Di Marzio] Vai su X

Il Mondiale per Club è stato l'occasione, per molti giocatori, di rincontrarsi dopo tanto tempo: come Alex Sandro e Rugani, le cui strade si sono separate nel 2024 con l'addio del brasiliano alla Juventus I due si sono ritrovati negli Stati Uniti: il brasiliano da gi Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, Danilo vicino al Napoli: ore decisive per l’addio del brasiliano; Juventus, ecco Douglas Luiz: il brasiliano è arrivato a Torino VIDEO E FOTO; Samba Juve: i brasiliani che hanno giocato in bianconero.

Mercato Juve, cessione Douglas Luiz: accordo più vicino con questa squadra - Mercato Juve, cessione per il centrocampista brasiliano Douglas Luiz: accordo più vicino con questa squadra. Da jmania.it

Calciomercato Juve: spunta un nuovo nome per il centrocampo dei bianconeri! Ecco dove gioca, le ultimissime - Ecco dove gioca, gli aggiornamenti Il calciomercato della Juventus si sta delineando come un sofisticato gioco di inc ... Secondo calcionews24.com