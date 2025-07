Donald Trump dazi del 30% all' Europa dal 1° agosto | bomba dagli Usa

Se la tensione tra Stati Uniti e Unione Europea si intensifica, il panorama globale potrebbe cambiare radicalmente, con ripercussioni su commercio, economia e diplomazia. Donald Trump, con una mossa decisa e provocatoria, ha aperto un nuovo fronte che mette in discussione alleanze storiche e strategie economiche. È il momento di chiedersi: quali sono le conseguenze di questa escalation e come si evolverà la scena internazionale?

Uragano Donald Trump. Dopo i nuovi dazi introdotti contro il Canada è arrivato il turno dell’ Unione europea. Il presidente americano Donald Trump ha infatti inviato a Bruxelles la lettera con le nuove tariffe per gli Stati membri: il presidente Usa fissa i dazi al 30 per cento. Una stangata colossale. Una dichiarazione di guerra economica, segno del fatto che le trattative condotte da Ursula von der Leyen fino ad ora sono state fallimentari. Se le condizioni non cambiassero, le conseguenze su mercati ed economia potrebbero avere un impatto devastante. ge:kolumbus:liberoquotidiano:43347624 Tant'è, Trump sul suo social media Truth scrive che "a partire dal 1° agosto 2025, applicheremo all’Unione Europea una tariffa doganale del 30% sui prodotti Ue esportati negli Stati Uniti, separata da tutte le tariffe settoriali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donald Trump, "dazi del 30% all'Europa dal 1° agosto": bomba dagli Usa

