Sinner-Alcaraz chi è il favorito per i bookmaker? Le quote della finale di Wimbledon

Il grande duello si avvicina: Sinner e Alcaraz, i due fenomeni del tennis mondiale, si sfidano per il prestigioso trofeo di Wimbledon. Dopo le emozioni delle semifinali e la vittoria di Sinner su Djokovic, il match promette scintille. Con le quote dei bookmaker che vedono entrambi come autentici favoriti, questa finale si preannuncia un incontro ricco di tensione e adrenalina. Chi solleverà il trofeo? La risposta sta per essere scritta sui campi di Londra.

Londra, 12 luglio 2025 – Ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Saranno il numero uno e il numero due del mondo a giocarsi, domani pomeriggio, il torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. L'italiano, per la prima volta in finale sui campi d'erba londinesi dopo il successo in semifinale su Djokovic, vuole la rivincita dopo la sconfitta al Roland Garros dell'8 giugno. Sfida affascinante ed equilibrata anche nelle quote dei bookmaker. Il quarto Slam in carriera dell'altoatesino (dopo due Australian Open e un Us Open) si gioca infatti a 2 su Snai e 2,10 su Planetwin365, ma in lavagna è leggermente favorito lo spagnolo per il suo terzo Wimbledon consecutivo, offerto a 1,75 su William Hill.

