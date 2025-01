Ilgiorno.it - Risse e violenze in centro storico. Moccia aveva messo in guardia:: "Cinquanta bulli fermati in 4 mesi"

Sabato scorso, l’episodio che ha fatto detonare il caso. Quaranta ragazzi, per la maggior parte di origine nordafricana, italiani di seconda generazione, che circondano 6 appassionati di skateboard che abitualmente fanno le proprie peripezie di fianco al municipio. Per una sigaretta negata, partono insulti, spintoni e un accerchiamento minaccioso, dissipato solo dall’arrivo di una Volante della Questura di polizia. "Sono i maranza, ho paura a tornare a casa la sera, mi hanno già tentato di rapinare due volte e in una, che ho regolarmente denunciato alle forze di polizia, ci sono anche riusciti" denuncia un ragazzo, uno degli skater. Che racconta altri episodi del recente passato, le sassaiole, le biciclette rapinate ai suoi amici (2), le cuffie dello stereo strappate a forza di intimidazioni.