Universalmovies.it - Prime Video | Lionsgate chiude un mega-accordo con Amazon

Leggi su Universalmovies.it

Il colossoha chiuso unmilionario per portare i migliori filmsu.Come parte dell’, il servizio di streamingavrà un’esclusiva finestra anticipata successiva alla finestra di prima visione esclusiva di STARZ a partire dalle uscite cinematografiche del 2026, ma anche un pacchetto di film dalla programmazione del 2025 e un impegno per la concessione in licenza di film e programmi TV di repertorio.Scendendo nel dettaglio, l’includerà i principali marchi e franchise della, come il terzo capitolo della serie Now You See Me, ma anche il prequel di Hunger Games dal titolo The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Tra i titoli del catalogo inseriti nell’si contano invece i franchise premium come John Wick, Twilight, Divergent, Saw e serie TV vincitrici di Emmy come Nurse Jackie e Weeds.