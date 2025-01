Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice per bar e locali. La versione di Piantendosi: "Nessun obbligo per i gestori"

"L’adozione delle linee guida sulla sicurezza neipubblici, in particolare discoteche e luoghi di intrattenimento, è stata ampiamente condivisa con le associazioni di categoria, Regioni ed entie va incontro a esigenze da loro stesse rappresentate". Lo ha scritto su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolineando che le linee guida "non introducono obblighi e sanzioni e non impongono investimenti. Gli operatori potranno scegliere se adottarle o meno, in piena libertà". Il ministro dell’Interno è intervenuto per fare chiarezza sulDecreto che potenzia le misure per prevenire reati e rafforza la sicurezza in bar, discoteche efacendo leva su una più stretta collaborazione tra pubblico e privato. In via facoltativa, i luoghi di aggregazione e intrattenimento che sceglieranno di prendere parte al progetto dell’esecutivo avranno la possibilità di individuare un "responsabile della sicurezza" a cui è affidato il compito di mantenersi in contatto con le forze dell’ordine e installare sistemi di videosorveglianza.