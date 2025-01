No! Questo documento della CIA del 1962 non è stato desecretato nel 2025

Leggi su Open.online

A seguito dell’ordine di Donald Trump di desecretare i file sugli omicidi Kennedy e Martin Luther King, sono iniziati a circolari presunti scoop e scoperte tenute nascoste dalle amministrazioni americane. Il Giornale d’Italia, il 27 gennaio, pubblica un articolo dove afferma di essere in grado di rivelare un rapportoCIA declassificato delsu un progetto per giustificare la guerra contro Cuba poi rifiutato da Kennedy. Ripreso da Dagospia, quest’ultimo parla di una scoperta clamorosa. Lo screenshot di questa “news” viene poi preso e condiviso sui social, attribuendone il merito all’amministrazione Trump. Non è affatto così.Per chi ha frettaIlnon risultanela seguito dell’ordine di Donald Trump.Non si tratta di un scoop esclusivo, ilè noto da decenni.