Biccy.it - Lorenzo, Shaila e Zeudi contro Helena: “Str0nza maledetta le manca un uomo”

Leggi su Biccy.it

Spolverato eGatta non hanno preso molto bene il ritorno diPrestes al Grande Fratello e nella giornata di oggi hanno fatto un cappottino alla brasiliana insieme aDi Palma e Chiara Cainelli.Ad aver infastiditosarebbero state delle urla di(da che pulpito?): “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore“, che tradotto potrebbe voler dire “Se facesse di più l’amore si tranquillizzerebbe“. Una deduzione avuta anche dache di tutta risposta ha detto: “A lei quello gli, ma fatemi stare zitta“. Il giudizio più duro lo ha avuto peròche adha proprio dato della ““. Un’offesa detta senza microfono ma riportata da Amanda Lecciso che, sconvolta, ne ha parlato con Stefania Orlando: “Spero che lo facciano vedere in puntata perché non è normale che lui dica determinate cose, non è giusto se in puntata fanno vedere soloche sbatte la porta“.