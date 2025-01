Anteprima24.it - Liceo Classico ‘Giannone’, sabato secondo appuntamento dell’Open Day

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDay alP. Giannone di Benevento1 febbraio, dalle ore 16.00 alle 19.00, nei locali del plesso Galilei in piazza Risorgimento. Ad iscrizioni ormai avviate, docenti e studenti saranno ancora a disposizione delle famiglie per illustrare le caratteristiche dell’istituto, i percorsi di potenziamento dell‘AOF, le numerose attività e opportunità formative messe in campo annualmente. Con modalità laboratoriali, performative ed espositive sarà offerto un saggio delle discipline insegnate e delle metodologie adottate in una visione didattica che, tutelando il patrimonio, persegue la via del dialogo attivo con le lingue straniere e le discipline STEM.L'articoloDay proviene da Anteprima24.