La collezione Thermal di Tezenis per l'inverno 2025

Lo stile si fa caldo nelcon la rinnovatadi, pensata per affrontare temperature rigide senza penalizzare il proprio look. Una linea pratica, versatile che si compone di capi must-have, ideali per ogni momento della giornata: dalle passeggiate in città ai pomeriggi di relax sul divano, fino alle giornate sulla neve.I tessuti innovativi e tech rendono ogni capo un mix perfetto di leggerezza e calore. La viscosa unita alla lana merino crea uno strato sottile ma incredibilmente caldo, perfetto da indossare sotto qualsiasi look. Per chi invece cerca una sensazione avvolgente e morbida, il cotone termico diventa una vera “seconda pelle”, regalando comfort assoluto in ogni situazione.La formulacontro il freddo si arricchisce nella maglieria di forme nuove come il girocollo o collo alto adattandosi ad ogni gustoe tendenza, ideali per essere indossati come base per il layering o come protagonisti di outfit minimal.