Gualtieri e le scuole di Roma ad Auschwitz | Quel mondo non tornerà solo se tutti noi ci sforzeremo di non dimenticare

Il sindaco Roberto, in visita ad-Birkenau per il Viaggio della Memoria, ha deposto una pietra e dei fiori davanti alla Judenrampe, il binario dove arrivavano i treni carichi di deportati.“Voglio davvero ringraziarvi. Questo luogo deve essere considerato parte integrante del sistema museale di-Birkenau e deve essere il punto di partenza della visita; – ha dichiarato rivolgendosi ai 142 studenti e studentesse coinvolti nel viaggio – qui tocchiamo il suolo dove arrivavano i treni carichi e veniva fatta una rozza e cinica selezione tra chi doveva lavorare e chi doveva morire. È un luogo di morte“. Dopo il primo cittadino, il presidente della Comunità ebraica di, Victor Fadlun, che ha suonato lo Shofar “in ricordo digli ebrei diche hanno perso la vita qui“, e il presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia, hanno deposto una pietra sul vagone in ferro e legno.