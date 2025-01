Giornalettismo.com - Cosa significa criptare un’informazione?

Nell’era digitale, la sicurezza informatica è diventata una delle principali preoccupazioni per le aziende e gli utenti. Uno degli strumenti più importanti per proteggere le informazioni sensibili è la crittografia, ovvero la tecnica di trasformare un messaggio in un formato illeggibile per chi non possiede la chiave di decrittazione.cifrare un messaggio in modo che possa essere letto solo da chi ha la chiave di decifratura. Questo processo di codifica viene utilizzato per proteggere la privacy e la sicurezza delle informazioni. La criptografia è una tecnica antica che risale all’antica Grecia, ma è diventata particolarmente importante nell’era digitale in cui viviamo oggi. In particolare, il ruolo della crittografia è diventato di dominio pubblico nell’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea: quando apriamo l’app di Telegram o di WhatsApp, una delle prime informazioni che ci viene fornita è quella dell’utilizzo del metodo della crittografia end-to-end per la tutela delle conversazioni e dei dati che in esse vengono trasmesse.