Bergamonews.it - Comelit lancia Ingenium: una nuova gamma domotica Knx per la building automation

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., azienda specializzata in sistemi di sicurezza integrata, amplia la sua offerta con unalinea di prodotti domotici basati sul protocollo internazionale Knx, lo standard globale di riferimento per l’automazione degli edifici. Laè il frutto dell’acquisizione diSa, azienda spagnola con oltre 25 anni di esperienza nella. Grazie a questa acquisizione,consolida ulteriormente la propria posizione come fornitore unico di soluzioni integrate per la sicurezza: videocitofonia,, controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza, rivelazione incendi ed evacuazione vocale.LaKnx combina tecnologia avanzata e versatilità per gestire illuminazione, climatizzazione, consumi energetici, qualità dell’aria, allarmi e accessi, integrando anche videocitofonia IP e videosorveglianza.