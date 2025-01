Metropolitanmagazine.it - Chi è Tiberio Cosmin, la svolta della carriera del comico dei “Pota Boyz” e di “Zelig”

All’anagrafeStavar, è originarioRomania, terra in cui è nato e cresciuto. Dopo aver intrapreso gli studi universitari nella sua patria, ha iniziato lain economia. Ma, mentre era impegnato con gli studi universitari ha assistito ad uno spettacolo di stand up comedy, che ha innescato in lui grande interesse. Rimasto affascinato da quel mondo, ha deciso di cambiare vita: ha abbandonato gli studi per seguire la sua passione, riuscendo a farsi strada comesui palcoscenici di teatro e televisione rumeni. Malgrado la discreta notorietà conquistata in Romania,nel 2013 ha deciso di trasferirsi in Italia. Inizialmente ha dovuto rinunciare alla comicità, trovando lavoro come operaio in una tipografiaIn seguito, ha ripreso a scrivere testi comici entrando a far parte del gruppo dei, specializzato in improvvisazione.