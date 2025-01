Iltempo.it - Carabinieri, in due giorni importanti operazioni antimafia: il plauso del comandante generale Salvatore Luongo

Leggi su Iltempo.it

“Esprimo il più vivo apprezzamento a tutti i militari dell'Arma per l'impegno, la dedizione e il coraggio che quotidianamente dimostrano nella lotta alla criminalità, ne è esempio l'eccellente lavoro svolto dai Comandi provinciali di Bari, Lecce e Catanzaro, e dal ROS che in questi ultimi duehanno portato a termine, con l'esecuzione, sotto il coordinamento dell'Autorità giudiziaria, di provvedimenti cautelari nei confronti di circa 150 indagati e il sequestro di svariati milioni di euro”. Così si è espresso ildell'Arma dei, Gen. C.A., che si è complimentato telefonicamente con i Comandanti provinciali interessati. Il Vertice dell'Arma ha inoltre ribadito come “ancora una volta idimostrano la loro attitudine al contrasto al crimine e a tutte le azioni subdole e pervicaci che minacciano la società e i cittadini” assicurando “che l'Arma continuerà a garantire la sua incessante azione a tutela delle comunità”.