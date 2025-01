Oasport.it - Biathlon, Johannes Bø sarà il primo fuoriclasse a salutare da numero 1 indiscusso o capitolerà a Sturla Holm Lægreid?

La Coppa del Mondo diha mandato in archivio 14 dei suoi 21 atti. I quattro appuntamenti iridati non avranno valore per la classifica generale, dunque la lotta per affermarsi nella graduatoria del massimo circuito viene “messa nel congelatore” per ben 38 giorni. Tanti ne trascorreranno tra l’inseguimento di Anterselva e la sprint di Nove Mesto na Morave, programmata il 6 marzo.Il tema è uno solo. RiusciràBø dove altridel passato hanno fallito? Ovverosia neltutti stringendo fra le mani la Sfera di cristallo? Tale dinamica si è ammirata solo nel settore femminile con le due Magdalena, Forsberg e Neuner (citate in rigoroso ordine cronologico e alfabetico). Donne in grado di spostare gli equilibri, che hanno saputo dire addio dauno indiscussa.