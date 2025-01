.com - Benvenuti ai giorni della merla

Al culmine dell’inverno, quando gennaio cede il passo a febbraio, si celebra un’antica tradizione che affonda le sue radici nella cultura popolare: i. Il 29, 30 e 31 gennaio, secondo la tradizione, sono considerati ipiù freddi dell’anno, un periodo in cui la natura sembra trattenere il respiro prima del risveglio primaverile.La leggenda che attraversa il tempoLa storia più affascinante, tramandata di generazione in generazione nelle campagne lombarde, narra di unadal candido piumaggio che, stremata dal rigore di un gennaio particolarmente gelido, trovò rifugio in un comignolo. Dopo tre, l’uccello emerse con le piume annerite dalla fuliggine. Da allora, tutti i merli nacquero con le piume nere, e quei tredivennero simbolo del culmine dell’inverno.