Dayitalianews.com - A quasi due mesi dalla scomparsa di Rudy Cavazza, ennesimo appello della famiglia per avere notizie del 54enne. Ricerche a Roma ed in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Ultimo avvistamento e dettagli sullaLedi, 54 anni, proseguono senza sosta dopo la sua improvvisa sparizione avvenuta tra il 6 e il 7 dicembre 2024. L’uomo, residente a, è stato visto per l’ultima volta a Pescara, dove aveva trascorso la serata a cena con alcuni parenti. Secondo le ricostruzioni,avrebbe lasciato la loro abitazione quella notte, ma la mattina successiva era già irreperibile. Da allora, nessuno ha più avuto sue.Possibile direzione versoLe ipotesi più accreditate suggeriscono chepotrebbe essersi diretto verso, città in cui risiede abitualmente. Proprio per questo motivo, l’attenzione delle autorità e delle associazioni che si occupano di persone scomparse si è concentrata anche sulla Capitale, con l’invito ai cittadini a segnalare eventuali avvistamenti.