Game-experience.it - Xbox Series X|S e PS5 sono troppo simili: Microsoft vuole innovare con hardware e servizi, rivela Phil Spencer

, CEO diGaming, ha dichiarato di recente che le consoleXS e PS5e che il futuro didovrà basarsi sull’innovazionecome principale elemento distintivo.Come leggiamo su Windows Central, secondol’industria ha raggiunto un punto in cui le console vengono differenziate più per i giochi esclusivi che per le caratteristiche tecniche. Tuttavia, lui immagina un futuro in cui il design innovativo e la potenzatornino al centro della scena.Uno degli esempi di cuiha parlato èS, una console più accessibile che ha generato qualche controversia per le sue limitazioni tecniche, come la ridotta memoria RAM, che ha creato difficoltà per alcuni sviluppatori. Nonostante questo,considera laS una risorsa strategica, grazie alla sua compatibilità con dispositivi meno potenti, come console portatili e PC handheld.