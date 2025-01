Zon.it - Unisa, il cordoglio per la scomparsa della Professoressa Mariagiovanna Riitano

Profondoall’Università di Salerno per laimprovvisa, figura di grande rilievo nell’Ateneo. La notizia, diffusa nelle ultime ore anche sul portale di Ateneo, ha suscitato dolore e commozione tra colleghi, studenti e quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.Una vita dedicata all’Università e alla culturaLaè stata presidente dell’Osservatorio dell’Appennino Meridionale, oltre che delegata del Rettore per l’Orientamento e Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, ruoli che hanno lasciato un’impronta significativa nella comunità accademica e nel panorama culturale.Le esequieI funerali si terranno domani, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 9, presso la Cripta del Duomo di Salerno, dove amici, colleghi e familiari potranno riunirsi per l’ultimo saluto.