Trump vieta l’ideologia transgender nell’esercito

Il presidente Donaldha firmato lunedì un ordine esecutivo che ordina al segretario alla Difesa Pete Hegseth di rivedere la politica del Pentagono sulle truppe militari, probabilmente mettendo in moto un futuro divieto del loro servizio militare.Nel suo ordine,ha affermato che le forze armate “sono state afflitte da un’ideologia di genere radicale per placare gli attivisti” e che “molte condizioni di salute mentale e fisica sono incompatibili con il servizio attivo”. L’ordine afferma che “l’adozione di un’identità di genere incompatibile con il sesso di un individuo entra in conflitto con l’impegno di un soldato verso uno stile di vita onorevole, veritiero e disciplinato, anche nella propria vita personale”.“L’affermazione di un uomo di essere una donna e la sua richiesta che gli altri onorino questa falsità non sono coerenti con l’umiltà e l’altruismo richiesti a un membro del servizio attivo”, ha aggiunto il presidente Usa.