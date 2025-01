Dilei.it - Test: Quanto sei brava a comunicare?

La comunicazione tra di noi non passa solo dalla parola pronunciata o scritta, ascoltata o letta. Come tutte le attività umane in cui giocano un ruolo fondamentale le emozioni, le intenzioni, la cultura, il carattere,è un’arte complessa e poliedrica che ci permette di spiegarci, di imparare, di giudicare, di confrontarci, di farci un’opinione e di far valere le nostre idee.La comunicazione ci connetteLa comunicazione è il ponte che ci collega con gli altri. Trasmette concetti e sensazioni, informazioni e saperi. Passa veloce sul web come nelle conversazioni personali, nelle riunioni di lavoro e nelle lezioni universitarie, nei vocali su whatsapp e nei video di Tiktok.La capacità diè comune a tutti gli esseri viventi, dal politico più potente all’insetto più minuscolo.