Sanremo 2025, Settembre in gara tra le Nuove Proposte con Vertebre

è innella categoriadel Festival dicon il branoè innella categoriadel Festival dicon il brano(Isola degli artisti / Ada Music). Un brano intenso e personale che parla della vulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni: «Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età». Scritto da Andrea, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello.La canzone ha già superato ogni aspettativa, totalizzando il record di oltre 6 milioni di stream su Spotify e imponendosi come il brano più ascoltato e condiviso tra quelli dei giovani di questa edizione, anche nelle piattaforme Rai.