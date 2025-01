.com - Sanremo 2025, in Piazza Colombo Tedua, Ermal Meta, Raf

Annunciati i nomi che calcheranno il palco didurante le cinque serate del Festival diCarlo Conti ha svelato gli artisti che calcheranno il Suzuki Stage diin occasione delle cinque serate del Festival di. Si parte martedì 11 febbraio con Raf, pronto a festeggiare i 40 della hit Self Control con un tour teatrale che si terrà in autunno, con un’anteprima nazionale a Milano a fine maggio.Mercoledì 12 sarà protagonista BigMama, tra le rivelazione dello scorso anno con il brano La rabbia non ti basta. Giovedì 13 sul palco, in tour nei teatri questa primavera. Venerdì 14 tocca a Benji & Fede, tornati insieme dopo un periodo da solisti, con un nuovo album e il live sold out al Forum d’Assago.Gran finale sabato 15 con, una delle penne più amate della scena musicale italiana.