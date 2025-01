.com - Pallacanestro femminile / Le ragazze dell’Unione Basket al draft Jr Nba

Leggi su .com

Sabato a Moie alla Palestra MICS alle ore 18 partita contro le pari età dell’Ascoliche giocheranno con i colori dei San Antonio SpursJESI, 28 gennaio 2025 – Si è tenuto domenica ad Urbino, al Palasport “Carneroli” gremitissimo di giovani atleti e genitori entusiasti dell’iniziativa JR NBA che abbina una Franchigia NBA ad ogni squadra! Organizzato dalla Fip Marche e dalla Jr NBALa squadra jesina Under 13 giocherà con i colori degli Houston Rockets.E’ stato un grandissimo successo l’evento organizzato dalla Fip Marche e dalla Jr NBA con la presenza di centinaia di giovani atleti Under 13 provenienti da tutte le Marche, accompagnati da genitori, parenti, allenatori e dirigenti delle varie società.Il, ovvero l’estrazione grazie alla quale ogni squadra Under 13 maschile eè stata abbinata ad una franchigia NBA, è un evento di promozione per ilprofessionistico a stelle e strisce ma anche un’entusiasmante occasione per stare insieme all’insegna dei sani valori dello sport e in particolare della