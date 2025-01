Lanazione.it - L’ultimo sopravvissuto ad Auschwitz giovedì a San Giovanni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Sarà l'appuntamento clou, a San, delle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2025. Il 30 gennaio prossimo, in Pieve, sarà infatti ospite Oleg Mandi?, l'ultimo bambinoad, protagonista di un libro scritto dall'autore valdarnese Filippo Boni che sarà presentato proprio in quella occasione. Gli eventi celebrativi, a San, sono iniziati il 23 gennaio scorso a Palomar con "Il gioco di Uri", una narrazione teatrale per bambini dai 7 agli 11 anni e famiglie, a cura di Chiara Cappelli e Angelo Castaldo. Mercoledì 29 gennaio alle 21,30 al circolo Arci Marzocco, casa del popolo sarà invece proiettato il film Schindler’s list di Steven Spielberg. L'evento, organizzato dal Circolo Arci con il patrocinio del Comune di SanValdarno, rappresenta un'opportunità unica per rivivere uno dei capolavori del cinema contemporaneo che racconta la drammatica vicenda di Oskar Schindler e dei suoi tentativi di salvare gli ebrei durante l'Olocausto.