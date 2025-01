Ilrestodelcarlino.it - L'ultima lavatrice

Mentre in Brianza chiude lo stabilimento della Candy, a Roma il 30 gennaio si discuterà sul futuro della Beko che ha annunciato migliaia di licenziamenti. Insomma, il settore degli elettrodomestici non se la passa per niente bene in Italia e pian piano la produzione di lavatrici sta abbandonando il Paese e regioni come le Marche, che sono state un punto di riferimento mondiale del settore. Le lavatrici Candy erano un simbolo del made in Italy e ora la proprietà cinese abbassa le saracinesche lasciando senza una prospettiva circa 1.100 dipendenti. Situazione simile per la Beko, in mano ai turchi, che di fatto vuole smantellare le fabbriche di lavatrici nelle Marche e in Toscana: il destino di migliaia di lavoratori - 700 solo marchigiani- sarà discusso a Roma il 30 gennaio col ministro Adolfo Urso.