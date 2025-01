Terzotemponapoli.com - Lukaku si carica in vista di Roma

Leggi su Terzotemponapoli.com

Romeluè sempre più centrale nel Napoli di Antonio Conte: nove gol e sette assist tra campionato e Coppa Italia per l’attaccante belga. Decisivo negli ultimi due big match contro Atalanta e Juventus, non si ferma e continua a lavorare motivandosi con una frase speciale. Di seguito quanto pubblicato a riguardo da “Il Corriere dello Sport”.su InstagramL’ex attaccante di Inter eha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram un video mentre era in palestra per allenarsi: “La preparazione batte la paura di fallire.lascia fuori il rumore e lavora”, questa la frase che ha inquadrato per tutta la durata del filmato. In sottofondo una canzone di Tupac, “Can’t C Me”.e il Napoli si apprestano a vivere la settimana di avvicinamento al terzo big match consecutivo.