L' allarme di Action Aid | l' escalation di violenza tra gruppi armati significa aumento delle aggressioni sessuali e degli abusi sulle donne

Impossibile sintetizzare in poche parole le cause dell’diche sta vivendo la regione africana dei Grandi Laghi in questo momento. Certamente c’entrano le ricche risorse del Nord e del Sud Kivu. Ovvero le province orientali della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), segnate da tre decenni di conflitto, dove negli ultimi anni il movimento ribelle M23, sostenuto dal Ruanda, è emerso come uno deipiù potenti. La città di Goma è stata nelle ultime ore assediata e poi conquistata dall’M23, che ha rialzato la testa a distanza di una settimana dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Centinaia di migliaia di civili hanno iniziato a fuggire dalle zone dei combattimenti, aggravando una situazione già estrema. Congo, la campagna di Medici Senza Frontiere per leX Leggi anche › Chi è Judith Suminwa, la prima donna alla guida del Congo, e perché può fare la differenza «La crisi umanitaria nella Rdc è già unapeggiori al mondo, con una persona su quattro che ha bisogno di assistenza umanitaria», spiega Yakubu Mohammed Saani, direttoreAid della Repubblica Democratica del Congo (RDC).