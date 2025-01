Calciomercato.it - Inter-Monaco, la conferenza stampa di Inzaghi | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Vigilia del match di Champions League per la squadra campione d’Italia: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro SimoneL’affronta ilnell’ultima gara della prima fase di Champions League, con l’obiettivo di chiudere i giochi e conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itBasta un punto ai nerazzurri per ottenere la matematica certezza di entrare tra le prime otto, con Simoneche pensa però anche al derby di domenica contro il Milan con diverse novità di formazione in vista della sfida di domani. L’allenatore piacentinoviene inalla vigilia del match contro il.In aggiornamento L'articolo, ladiproviene da CalcioMercato.it.