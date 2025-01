Quotidiano.net - Il pattugliatore Cassiopea porta in Albania 49 migranti. Rama dice no a Trump: “Non ospiteremo 10 mila palestinesi”

Roma, 28 gennaio 2025 - Mentrenega le trattative conper 'ospitare' 10di Gaza in, al porto di Shengjin è giunto ildella Marina Militare italiana con a bordo 49salvati nel weekend a sud di Lampedusa. La nave è attraccata alle 7.30 e subito sono iniziate per i, in maggioranza bengalesi, poi egiziani, ivoriani e gambiani, le operazioni di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Intanto oggi il premier albanese ha smentito con forza che il suo Paese stia trattando con Washington per accogliere fino a 100.000da Gaza, notizia divulgata dal dal canale israeliano Channel 12 News. "Non sentivo niente di così falso da un po' di tempo, e ultimamente ci sono state un sacco di fake news! Non è assolutamente vero", è il post disu X.