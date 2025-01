Ilgiorno.it - Il mondo al contrario dell’Aler: nei bandi favorito chi ha reddito più alto

Milano, 28 gennaio 2024 – Considerato che si tratta di alloggi pubblici, la regola pare scritta al rovescio perché riconosce 30 punti a chi ha ilIsee piùe non ne riconosce alcuno a chi ha l’Isee più basso. Un ribaltamento del senso dell’edilizia pubblica. Eppure al paragrafo 6.1 dell’avviso 10/2024 lanciato da Aler Milano si legge proprio così: “Verrà assegnato il massimo dei punti a una condizione economica pari a 16mila e zero punti per un Isee pari a 10mila”. Nel dettaglio, si tratta di un bando per la valorizzazione di 39 alloggi, nello stato di fatto e in 10 Comuni diversi, rivolto a chi ha un Isee compreso, per l’appunto, tra i 10mila e i 16mila euro. “Perché far partecipare al bando chi ha un Isee di 10mila euro se poi non gli si danno punti?” chiede Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd.