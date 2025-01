Ilgiorno.it - Il limite dell’orrore. I ragazzi dell’Artistico e il buio oltre i cancelli

“Scelte“. Varcare o non varcare la soglia di un cancello. Sempre ammesso che la vita ti dia davvero la possibilità di scegliere se varcare ildi un cancello borghese, quello di una prigione, con le sbarre, di una fattoria o di un campo di sterminio. Così idi 5A del liceo artistico Nanni Valentini hanno intitolato il loro lavoro, dedicato all’ottantesimo anniversario dell’apertura del campo di sterminio di Auschwitz, quel 27 gennaio del 1945. Hanno disseminato il cortile della loro scuola die di porte, tutte diverse a seconda delle occasioni e delle classi sociali che le abitano. "Abbiamo creato il progetto – racconta Federico Chiella – poi realizzato i modellini e successivamente il prodotto finito. In questi giorni andremo in tutte le classi a spiegare il nostro lavoro".