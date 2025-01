Iodonna.it - I look delle reali royal europee per celebrare il Giorno della Memoria con uno stile sobrio e raffinato

Leggi su Iodonna.it

Nel silenzio gelido, il tempo sembra fermarsi, custodendo tra le mura di Auschwitz il ricordo di un passato che non può e non deve essere dimenticato. Quest’anno, in occasione dell’80esimo anniversarioliberazione del campo di concentramento nazista, lehanno partecipato al gran completo per continuare a mantenere viva unacollettiva che si tramanda nel tempo. Tra capi sartoriali e dettagli raffinati, regine e principesse hanno scelto di interpretare il rigore dell’evento con abiti che uniscono eleganza e rispetto, dimostrando che la moda può diventare anche un potente strumento di narrazione. Abito nero: i modelli trend di stagione guarda le foto Iad Auschwitz: il total black di Letizia di SpagnaLetizia di Spagna ha incarnato perfettamente il significato dell’evento con un outfit che univa minimalismo e raffinatezza.