Top-games.it - I 5 migliori giochi per Game Boy

IlBoy è stato uno delle creazioni più importanti, famose ed amate di Nintendo. Dal 1989, anno in cui fece la sua comparsa in Giappone, mentre noi europei dovemmo aspettare fino all’autunno del 1990. La leggendaria console portatile ha regalato a noi videogiocatori alcuni titoli rivoluzionari e dalla qualità superlativa. Ecco i 5perBoy secondo noi.Donkey Kong, il primo deiperBoySe è vero che ilBoy ha ospitato tre pregevoli episodi della serie Donkey Kong Land firmati Rare, il peloso scimmione ha dato il suo meglio in Donkey Kong, un magistrale Puzzle/Platform del 1994.Comincia riproponendo i quattro stage classici dell’omonimo gioco da saladel 1981, per poi trasformarsi in una vera, grande e longeva avventura con livelli sempre più complessi e una varietà superlativa in termini di sfide e idee.