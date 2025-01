Lanazione.it - Gli accademici in campo per il rilancio della moda

Ridefinire il futurotrasformando il settore nel motore di cambiamento per la società e il pianeta. E’ la visione al centro di ‘Prosperity Fashion’, la prima conferenza internazionale accademica dedicata allapromossa dall’Università di Firenze in collaborazione con la rivista Fashion Highlight e le Gallerie degli Uffizi, in programma il 13 e 14 febbraio. L’evento punta a tracciare nuove rotte per un sistemapiù equo e prospero incentrato sul benessere collettivo e condiviso: dai materiali alle strategie di design, dall’educazione alle tecnologie ai processi produttivi e ai modelli economici e sociali, includendo sostenibilità, norme etiche e comunicazione. Sono i temi sui quali si confronteranno i partecipanti alla due giorni che porterà a Firenze la comunità accademica internazionale con 150 ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo, studiosi, educatori e professionisti.