Lapresse.it - Giorni della Merla 2025, cosa sono e quando si celebrano

una tradizione popolare italiana che affonda le sue radici nella cultura contadina e nelle credenze legate al clima. Considerati ipiù freddi dell’anno, cadono il 29, 30 e 31 gennaio espesso associati a leggende e racconti tramandati di generazione in generazione.La leggenda deiSecondo la tradizione, idevono il loro nome a una leggenda che ha come protagonista unadal piumaggio bianco. Si narra che, per sfuggire al freddo pungente di gennaio, lae i suoi piccoli si rifugiarono in un camino, rimanendovi per treuscirono, il loro piumaggio era diventato nero a causafuliggine, e da allora tutti i merli avrebbero avuto le piume scure.Questa storia, oltre a spiegare il colore del piumaggio dei merli, sottolinea l’idea che questi tresiano i più rigidi dell’inverno.