Domani la protesta dei trattori arriva in città

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Manifestazione indetta dal Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani prevista per giovedì 30 gennaio. Il presidio si terrà in piazzale Roberto Lorentini che dalle 8 alle 16 sarà di conseguenza interessato dal divieto di sosta con rimozione. Tra le 11,30 e le 12,30 alcuni dei partecipanti sfileranno in corteo con i proprilungo il percorso compreso fra viale Giotto, le corsie preferenziali di via Crispi e via Roma, piazza Guido Monaco dove effettueranno due giri per poi tornare indietro percorrendo in senso opposto le stesse strade: la circolazione veicolare sarà interrotta per il tempo necessario al passaggio dei mezzi.