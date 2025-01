Lanazione.it - Cristiana Capotondi e il bombardamento di Firenze del '43 a teatro

, 28 gennaio 2025 -affronta ildidel 25 settembre 1943 nel monologo di Marco Bonini La Vittoria è la balia dei vinti. Tra l'evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, una madre racconta alla figlia piccola che sotto le bombe non ci sono né vincitori, né vinti. Aldi Rifredi, dal 31 gennaio al 2 febbraio, i drammatici momenti che visseroe i fiorentini sotto quelle bombe. A portarli in scena è. La Vittoria è la balia dei vinti, scritto e diretto da Marco Bonini, è la rievocazione del giorno in cui uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando alla stazione di Campo di Marte, mancarono l'obiettivo ferroviario, provocando la morte di centinaia di civili e pesanti devastazioni. In scena, una madre alle prese con uno dei suoi compiti quotidiani e più dolci, mettere a letto la figlia di sei anni che le chiede, per addormentarsi, di raccontarle qualcosa di quando era piccola lei.