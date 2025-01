Champions League volley maschile 2025 | Milano e Monza per volare dritte ai quarti

Leggi su Sportface.it

Si chiude la fase a gironi della Cev2024/di. Le tre squadre italiane sono già certe del passaggio del turno, ma l’ultimo match dei gironi è comunque fondamentale in ottica tabellone. La Sir Susa Vim Perugia si è assicurata matematicamente il primo posto della Pool D grazie alla vittoria a Ceske Budejovice, ma restare imbattuti senza perdere neanche un set significherebbe beneficiare di un accoppiamento più agevole (almeno sulla carta) aidi finale. I Block Devils di Angelo Lorenzetti vogliono chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico contro l’Halkbank Ankara, secondo del raggruppamento con due sconfitte fin qui (in casa contro Saint-Nazaire e Perugia). I turchi allenati da coach Igor Kolakovic vanno a caccia dell’impresa, ma servirà una prestazione perfetta per mettere in difficoltà Giannelli e compagni, determinati a riscattarsi dopo la sorprendente sconfitta in semifinale di Coppa di Italia contro Verona.