Ilfattoquotidiano.it - Caos autovelox, il Viminale prova a risolvere: ma la circolare sull’omologazione manda in tilt i sindaci. L’associazione: “Non vale nulla”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo lunghi mesi di silenzio il ministero dell’Interno interviene sul. Con unadestinata alla prefetture – poi pubblicata dall’Anci e inoltrata ai– ilfa il punto sulla storica disputa riguardante l’interpretazione dei termini “omologazione” e “apzione“ per i dispositivi fissi di controllo della velocità. A rivoluzionare il contesto erano state, lo scorso anno, due pronunce della Corte di Cassazione: per i giudici apzione e omologazione sono due procedimenti distinti con finalità diverse ed entrambi necessari. Peccato, però, che in Italia iter e criteri di omologazione deglinon sono mai stati previsti: solo per fare un esempio, anche quelli utilizzati dalla Polizia stradale sono solamente apti e non omologati. A fronte di queste decisioni – che rischiano di stravolgere l’intero mondo degli strumenti di controllo della velocità – governo e Parlamento in questi mesi non sono ancora intervenuti: il decreto di Matteo Salvini che ha nuovamente regolamentato glie la riforma del Codice della strada non hanno fattoperla storica questione.