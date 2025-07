chi ha vinto la tappa 3 del tour de france 2025 e la classifica generale

La tappa 3 del Tour de France 2025, disputata tra Dunkerque e un emozionante finale, è stata segnata da cadute e momenti di tensione. La vittoria di tappa va a un protagonista inatteso, portando entusiasmo tra gli appassionati. Con questa vittoria, la classifica generale si modifica, e ora il leader indiscusso è Jonathan Milan, che si prepara a sfidare le prossime tappe con grande determinazione. Il tour continua a sorprendere e appassionare, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Dunkerque (Francia), 7 luglio 2025 - La tappa 3 del Tour de France 2025 vede protagoniste le cadute: finiscono sull'asfalto, tra gli altri, Jordi Meeus, Davide Ballerini ma anche Remco Evenepoel e Jasper Philipsen, con quest'ultimo costretto al ritiro dopo un contatto al limite con Bryan Coquard. La maglia verde passa così sulle spalle di Jonathan Milan, che si era imposto proprio al traguardo volante 'incriminato: la vittoria della tappa, per una manciata di centimetri proprio a spese del friulano, va invece a Tim Merlier, al secondo successo totale al Tour de France, per un digiuno che alla Grande Boucle che in casa Italia sale a 109 frazioni.