Milan lunga chiacchierata tra Allegri e Ibrahimovic a Milanello

Le immagini di Milan TV hanno fatto vedere l'arrivo di Allegri e Leao che stavano parlando sorridendo. Sorrisi anche con Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, lunga chiacchierata tra Allegri e Ibrahimovic a Milanello

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Al via Allegri-bis: 'Milan, torniamo in Champions' - Iniziamo questa avventura dove cercheremo di toglierci delle soddisfazioni. Secondo ansa.it

Allegri, la prima conferenza al Milan: «Torno qui con entusiasmo. Obiettivo Champions. Ibra? Non l'ho ancora sentito» - Nella sede di via Aldo Rossi, Massimiliano Allegri si è presentato ai giornalisti. Da msn.com