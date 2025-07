Hamas ha perso il controllo dell’80% della Striscia di Gaza | La struttura di sicurezza non esiste più

La situazione nella Striscia di Gaza si fa sempre più critica, con Hamas che ha perso il controllo della maggior parte delle sue strutture di sicurezza. Nonostante la proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti, testimonianze rivelano un'organizzazione ormai indebolita e decimata. La realtà sul campo mostra un quadro di distruzione e fragilità senza precedenti, lasciando prevedere sviluppi imprevedibili per il futuro della regione.

Il 4 luglio Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco con Israele, ma intanto alla Bbc è arrivata una testimonianza dell’attuale debolezza dell’organizzazione. “Siamo realistici: non è rimasto quasi nulla della struttura di sicurezza. La maggior parte dei leader, circa il 95 per cento, sono ormai morti. Le figure attive sono state tutte uccise”, ha detto sotto anonimato alla tv inglese un alto funzionario delle forze di sicurezza. L’esponente del gruppo ha sottolineato che Hamas ha perso il controllo di circa l’ 80 per centro della Striscia di Gaza e che il vuoto di potere è stato colmato dai clan armati che sarebbero sostenuti da Israele e presenti “ovunque”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hamas ha perso il controllo dell’80% della Striscia di Gaza: “La struttura di sicurezza non esiste più”

