Facci ridere e Pino Insegno fa centro | ma L’Espresso getta un’ombra sinistra su ascolti che doppiano Amadeus con leggerezza

In un mondo televisivo spesso dominato da seriosità e critiche raffinate, Pino Insegno conquista il pubblico con spontaneità e umorismo, facendo centro negli ascolti e dimostrando che il divertimento autentico supera ogni aspettativa. L’Espresso, invece, si presenta come guardiano di valori e cultura, ma si domanda se la sua immagine sia ancora al passo con i tempi. La domanda che sorge spontanea di tanto in…

“Facci ridere”, impone il format: e Pino Insegno rispetta richieste e attese (di forma e telespettatori). E fa centro con gli ascolti, checché ne pensi la critica radical chic sempre pronta e lanciare “l’allarme” – e la stoccata – in rosso. In quella che è una sorta di gerenza che richiama valori e funzione della testata, L’Espresso si definisce «settimanale di politica, cultura ed economia»: ma forse – e il dubbio sorge spontaneo di tanto in tanto – andrebbe aggiunta anche la dicitura di “critica al vetriolo dispensata in pillole su tutto un po’”. E a giustificare la proposta – che avanziamo con tutto il rispetto che la pubblicazione merita, ma con altrettanta motivazione a corredo – basterà sbirciare tra le righe dell’aspra recensione (?) vergata nel numero in edicola oggi dal titolo piuttosto esplicito: “ Pino Insegno nella Rai delle barzellette “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Facci ridere”, e Pino Insegno fa centro: ma L’Espresso getta un’ombra “sinistra” su ascolti che doppiano Amadeus con leggerezza

