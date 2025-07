Vaccino Covid ex database-admin ministero Salute Nuova Zelanda Barry Young | In un giorno inoculate 99 persone dopo un anno 36 sono morte - VIDEO

Un episodio che scuote la fiducia nella gestione sanitaria: Barry Young, ex amministratore del database di Te Whatu Ora in Nuova Zelanda, ha divulgato dati sensibili riguardanti il vaccino Covid, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla sicurezza delle campagne vaccinali. In un solo giorno, sono state inoculate 99 persone, ma dopo un anno, 36 di queste hanno perso la vita. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa inquietante vicenda e quale impatto potrebbe avere sul pubblico.

L'ex amministratore del database di Te WhatuOra ha reso pubblici dati sanitari non autorizzati riguardanti il vaccino Covid. Oggi √® sotto processo in Nuova Zelanda Barry Young, un ex dipendente di Te Whatu Ora, ente pubblico nazionale neozelandese nell'ambito della salute, ha dichiarato a pi√Ļ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, ex database-admin ministero Salute Nuova Zelanda Barry Young: "In un giorno, inoculate 99 persone, dopo un anno 36 sono morte" - VIDEO

In questa notizia si parla di: vaccino - covid - database - salute

