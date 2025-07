Rugby, tracollo del Galles nel ranking dopo il ko con Giappone.

Il primo weekend dei test match estivi ha portato novità e sorprese nel mondo del rugby. Tra le più rilevanti, il tracollo del Galles e le sorprendenti vittorie di Giappone e Inghilterra hanno rivoluzionato il ranking mondiale, evidenziando come ogni risultato possa cambiare gli equilibri di questa disciplina appassionante. Il panorama si conferma sempre più dinamico e imprevedibile, rendendo il futuro delle nazionali ancora più affascinante e incerto...

Il primo weekend dei test match estivi non ha regalato grosse sorprese, ma nonostante ciò un paio di risultati hanno rivoluzionato il ranking mondiale del rugby. In particolare sono state le vittorie di Giappone e Inghilterra a cambiare la faccia alla classifica della palla ovale. In vetta resta il Sudafrica, che rimane a 92.78 punti dopo la vittoria sull'Italia ed è seguita dalla Nuova Zelanda, che con 90.98 punti consolida il suo secondo posto. Resta al terzo posto l' Irlanda che con la vittoria in Georgia non muove la sua classifica a 89.83 punti. Resta al quarto posto la Francia, che perde qualche punto decimale a 88.