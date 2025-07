Lidi ferraresi i maranza devastano le spiagge

Le spiagge dei lidi ferraresi si trovano sotto assedio: maranza senza scrupoli, con cappuccio sul volto e pugni pronti, seminano caos tra lettini e ombrelloni, lasciando distruzione ovunque. Recenti episodi di aggressione, come quella al guardiano di uno stabilimento, mettono in allarme i bagnanti e le autorità . È ora di intervenire con fermezza per tutelare la sicurezza e la bellezza di queste splendide coste.

Cappuccio sul volto e tirapugni in tasca. Sfasciano i lettini, sradicano gli ombrelloni, lasciano vetri di bottiglie rotte. Hanno aggredito il guardiano di un stabilimento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lidi ferraresi, i maranza devastano le spiagge

